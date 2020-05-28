В Конгрессе обсуждают спорный законопроект о надзоре за иностранными разведками

28.05.2020, 4:43, Новости дня

В Сенате среду состоялось бурное обсуждение спорного законопроекта, призванного усилить Закон о надзоре за иностранными разведками (FISA).

Законопроект FISA, принятый республиканским большинством в Сенате в начале мая, столкнулся с новыми проблемами, когда демократы, обладающие большинством в Палате представителей, добавили в него свои поправки. Эти изменения заставили Министерство юстиции США отозвать поддержку законопроекта в среду, а президент Дональд Трамп пообещал наложить на закон вето в случае его принятия.

«Учитывая совокупное негативное влияние этих изменений в законодательстве на способность министерства выявлять и отслеживать террористов и шпионов, министерство должно выступить против законопроекта, который в настоящее время рассматривается в Палате. В случае его ратификации генеральный прокурор порекомендует президенту наложить вето на законопроект», – заявил сегодня помощник генерального прокурора США – Стивен Бойд.

Закон, определяющий процедуры надзора за иностранными державами или иностранными агентами, вызвал критику со стороны защитников гражданских свобод, которые стремятся защитить американских граждан от незаконных обысков при сборе доказательств.

Речь идет о поправке, предложенной сенатором Роном Уиденом, которая была отклонена с перевесом всего в один голос, однако позднее была внесена в законопроект усилиями конгрессвумен Зоуи Лофгрен при рассмотрении в Палате представителей.

«Американцы не хотят, чтобы правительство просматривало посещаемые ими сайты, просматриваемые ими видео на YouTube и поисковые запросы в интернете… без судебного ордера», – заявил Уиден во вторник в заявлении, приветствуя внесение поправки Лофгрен в Палате представителей.

Возражение со стороны Министерства юстиции последовало за заявлением, сделанным Трампом во вторник вечером в Твиттере. Президент призвал республиканцев в Палате представителей проголосовать против законопроекта.

Трамп считает, что демократы незаконно воспользовались законом FISA, чтобы вести слежку за сотрудниками его избирательного штаба в 2016 году. В марте президент уже угрожал наложить вето на законопроект, принятый ранее Палатой представителей. В среду вечером Трамп вновь повторил угрозу заблокировать FISA:

«Если законопроект о ФИСА будет принят сегодня вечером…, я немедленно наложу на него вето», – написал президент в Твиттере.

Расследование Минюста, проведенное в прошлом году, показало, что Федеральное бюро расследований (ФБР) допустило ошибки в своем расследовании российского вмешательства в выборы 2016 года, в том числе в решении о ведении слежки за Картером Пейджем, бывшим советником штаба Трампа. Тем не менее, следствие не обнаружило каких-либо доказательств политической предвзятости сотрудников ФБР.

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти объявил, что республиканцы выступят против голосования в среду, призвав выделить больше времени для достижения двухпартийного консенсуса по поводу законопроекта.

«Я заинтересован в реформировании Суда по контролю за иностранными разведками…, в том, чтобы его деятельность была направлена против иностранцев, а не против американцев», – заявил Маккарти в среду.

Маккарти предупредил, что даже если билль, в нынешнем чтении, будет принят Палатой представителей, он не обретет силу закона из-за вопросов, которые есть к документу у президента, генпрокурора и сенаторов.