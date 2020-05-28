VOAэкспресс 27 мая 2020

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28.05.2020, 4:43, Новости дня

Dragon Crew

Исторический запуск откладывается. Старт корабля Crew Dragon, который должен был отправить на МКС двух американских астронавтов, перенесен на субботу 30 мая из-за погодных условий. Запуск должен был стать не только первым за девять лет стартом американских астронавтов с территории США, но также и первой в истории миссией, осуществленной НАСА совместно с частной компанией.

Овечкин

В жизни капитана Washington Capitals Александра Овечкина в конце мая произошло сразу два знаменательных события. Помимо того, что хоккеист в девятый раз получил приз «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер сезона, в его семье родился второй сын, о чем Александр и сообщил на своей странице в Instagram

Протесты в Миннеаполисе

Инцидент, всколыхнувший общественность города Миннеаполиса и получивший широкую огласку далеко за его пределами: в ходе задержания сотрудниками полиции погиб афроамериканец, что вызвало массовые акции протеста

Intrepid

Корреспондент «Голоса Америки» Евгений Маслов рассказывает о нью-йоркском музее, который сложно не заметить, гуляя вдоль берега Гудзона. Чем известен авианосец Intrepid, и каким образом сотрудники этого плавучего музея поддерживают интерес к нему в условиях карантина?



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