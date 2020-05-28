Боевики на Донбассе обстреляли участок разведения сторон – штаб ООС

28.05.2020, 4:34, Новости дня

Боевики на Донбассе обстреляли участок разведения сторон. Об этом 27 мая в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что оккупанты целенаправленно обстреляли Золотое из стрелкового оружия.

Помимо этого, недалеко от Новотроицкого противник вел огонь по украинским военнослужащим из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также боевики из минометов калибра 82 мм обстреляли военных сил ООС вблизи Новолуганского.

Украинские военнослужащие открывали по противнику ответный огонь.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 27 травня 2020 року#ООС… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 27. mai 2020

Населенный пункт Золотое-4 был одним из мест разведения сил и средств в 2019 году.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.