 

Дыминский больше не является владельцем ФК “Карпаты”

28.05.2020, 4:34, Новости дня

Почетный президент футбольного клуба “Карпаты” (Львов) Петр Дыминский лишился своей доли в предприятии, новым бенефициаром стал Олег Смалийчук. Об этом 27 мая сообщил официальный сайт “Карпат”.

Смалийчук – известный футбольный агент, в 2017–2019 годах был вице-президентом львовского клуба.

Как пишет НВ со ссылкой на реестры Министерства юстиции Украины, доля Смалийчука в предприятии составляет 50%.

Дыминский стал президентом “Карпат” в 2001 году.

18 августа 2017 года в Яворовском районе Львовской области произошла авария с участием автомобиля Дыминского, жертвой которой стала 31-летняя Наталья Трила.

12 декабря 2017 года полиция сообщила Дыминскому о подозрении. Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и предоставил разрешение на задержание бизнесмена и доставку его в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Министерство внутренних дел Украины объявило Дыминского в розыск. 1 марта 2018 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал предпринимателя.

Расследование дела продолжается. В апреле 2020 года издание “Апостроф” писало, что бизнесмен проживает в Греции.

В чемпионате Украины 2019/2020 “Карпаты” идут на последнем месте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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