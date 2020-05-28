 

Аккаунт главы ДНР в Twitter взломали

28.05.2020, 4:30, Новости дня

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter.

Пушилин заявил, что «противник», воспользовавшись случаем, «распространяет компрометирующую информацию с целью дестабилизации обстановки» в ДНР. 

Глава ДНР сообщил, что пытается «восстановить доступ к странице, но пока безрезультатно», передает РИА «Новости».

Напомним, Киев спровоцировал обострение обстановки в Донбассе. В результате подразделения народной милиции ДНР и ЛНР были приведены в полную боевую готовность.



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