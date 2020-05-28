Die Welt – коронавирус внёс раздор в союз скандинавских стран

28.05.2020, 4:25, Новости дня

Разный подход к борьбе с коронавирусом стал причиной ссоры между скандинавскими странами, пишет Die Welt: они не хотят открывать границы со Швецией, выбравшей особый путь сдерживания пандемии, не предусматривавший введения жёстких ограничений. Как отмечает издание, под угрозой оказываются экономические связи, культурное единство и свобода перемещения между скандинавскими странами.



Reuters

Среди скандинавских стран посеян раздор, пишет Die Welt. Они хотят открыть свои границы для туристов, однако Швеция, возможно, будет исключена из этого процесса. Причина заключается в особом шведском пути борьбы с коронавирусом, заключавшемся в отсутствии строгих ограничительных мер.

В связи с этим Швеция беспокоится за свою экономику и туризм, однако речь здесь идёт также и о базовых историко-культурных вопросах, отмечает издание. Во все времена скандинавские страны объединяло убеждение «быть лучше», чем остальная Европа, однако теперь это единство пошатнулось из-за разных взглядов на борьбу с кризисом.

Как отмечает Die Welt, во всём также замешан и финансовый вопрос. Шведские предприятия на границе с Норвегией и Финляндией уже начинают ощущать, что Швеция считается опасной зоной, в связи с пандемией коронавируса. Более того, на кону стоит одно из главных завоеваний скандинавских государств: Северный паспортный союз. Ещё в 50-е годы шведы, норвежцы, финны и датчане получили возможность свободного перемещения между своими странами. Теперь, из-за возможного закрытия границ со Швецией, этому объединению может быть нанесён сильный удар.

Ко всему прочему, скандинавские страны имеют особую культурную близость: как пишет издание, многие жители юга Швеции привыкли часто ездить в Копенгаген. Норвежцы, датчане и шведы легко понимают языки друг друга, а почти все финны учат в школах шведский. Кроме того, все скандинавские государства объединяет стремление к расширению социальной сферы: в этом плане Швеция всегда была примером для остальных, как самая экономически успешная страна с наиболее продвинутой социальной сферой.

Однако сейчас шведские соседи оценивают эпидемиологическую обстановку в стране как «проблематичную»: как отмечает Die Welt, статистика подтверждает эти оценки. В Швеции смертность от коронавируса в 4 раза превышает аналогичный показатель Дании, почти в 8 раз — Финляндии, и в 10 раз — Норвегии. При этом проводившиеся в Стокгольме в конце апреля тесты на антитела показали, что ими обладают лишь 7,3% положительных результатов: таким образом, Швеция далека от обретения популяционного иммунитета.

При этом Дания, в конечном итоге, может уступить и открыть границу, пишет издание. Датские рестораны и отели слишком зависимы от шведских туристов.