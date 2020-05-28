 

Российские пограничники отмечают профессиональный праздник

28.05.2020, 4:25, Новости дня

В четверг, 27 мая, в РФ отмечают День пограничника. С профессиональным праздником личный состав и ветеранов погранслужбы поздравил Владимир Путин.

В частности, глава государства сказал: "Уважаемые товарищи, поздравляю личный состав и ветеранов Пограничной службы ФСБ РФ с Днем пограничника. Самые добрые слова вам и вашим близким. Сегодня мы чествуем защитников российских рубежей, мужественных и смелых людей, которые оберегают безопасность Родины и наших граждан".

Владимир Путин отметил, что у пограничной службы богатая история. Он напомнил, что на протяжении веков стражи рубежей Отечества всегда первыми давали отпор врагу и сражались до конца, а пограничники, погибшие на посту, навсегда остаются в памяти народа.

Также глава государства поблагодарил российских пограничников за добросовестную службу, за верность долгу и присяге, и выразил уверенность в том, что они продолжат с честью служить стране. Владимир Путин подчеркнул, что нынешнее поколение стражей российских рубежей с честью продолжает легендарные традиции, надежно отстаивает национальные интересы и безопасность России.

Профессиональный праздник личного состава и ветеранов Пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ — День пограничника – ежегодно отмечается в РФ 28 мая. Этот праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 23 мая 1994 года, напоминает ТАСС.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / “Новороссия” и “Бандеровская Украина”. СБУ накануне годовщины событий 2 мая в Одессе изъяла листовки у пророссийских активистов

10.04 / Украина ждет от РФ подтверждения договоренности об обмене удерживаемыми лицами – Резников

01.04 / Путин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в России

20.04 / ВМС США: российский Су-35 опасно приблизился к американскому P-8A Poseidon

02.05 / Клещи проснулись раньше срока в Москве

13.04 / На Колыме в рамках нацпроекта отремонтируют около 100 названных в честь космонавтов улиц

06.04 / Опубликована информация о новом пикапе Toyota Tundra

15.04 / Шустер о Порошенко: Видеть его на своем дне рождения я не хочу

12.04 / Пушков заявил о конце гегемонии США в мире

03.04 / Компании General Motors и Honda вместе построят электромобили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска