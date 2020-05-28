Российские пограничники отмечают профессиональный праздник

28.05.2020, 4:25, Новости дня

В четверг, 27 мая, в РФ отмечают День пограничника. С профессиональным праздником личный состав и ветеранов погранслужбы поздравил Владимир Путин.

В частности, глава государства сказал: "Уважаемые товарищи, поздравляю личный состав и ветеранов Пограничной службы ФСБ РФ с Днем пограничника. Самые добрые слова вам и вашим близким. Сегодня мы чествуем защитников российских рубежей, мужественных и смелых людей, которые оберегают безопасность Родины и наших граждан".

Владимир Путин отметил, что у пограничной службы богатая история. Он напомнил, что на протяжении веков стражи рубежей Отечества всегда первыми давали отпор врагу и сражались до конца, а пограничники, погибшие на посту, навсегда остаются в памяти народа.

Также глава государства поблагодарил российских пограничников за добросовестную службу, за верность долгу и присяге, и выразил уверенность в том, что они продолжат с честью служить стране. Владимир Путин подчеркнул, что нынешнее поколение стражей российских рубежей с честью продолжает легендарные традиции, надежно отстаивает национальные интересы и безопасность России.

Профессиональный праздник личного состава и ветеранов Пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ — День пограничника – ежегодно отмечается в РФ 28 мая. Этот праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 23 мая 1994 года, напоминает ТАСС.