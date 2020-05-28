 

Вулкан Ключевской выбросил мощный парогазовый столб

28.05.2020, 4:25, Новости дня

В четверг, 28 мая, расположенный на Камчатке вулкан Ключевской выбросил парогазовое облако с примесью пепла на высоту 5,5 километра. Шлейф от выброса протянулся на 20 километров.

Как сообщалось, извержение Ключевского началось 1 ноября минувшего года и продолжается до сих пор. На вулкане наблюдаются термальная аномалия, пепловые шлейфы, в апреле на восточный склон Ключевского излилась лава.

По оценкам специалистов, угрозы для здоровья жителей полуострова извержение вулкана в настоящий момент не представляет., передает ТАСС. Сейчас для Ключевского установлен один из наиболее угрожающих кодов авиационной опасности — оранжевый.

Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4 750 метров. Исполин расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.



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