 

В присутствии воды нижняя мантия Земли окисляется

28.05.2020, 4:18, Новости дня

По словам ученых, основной элемент нижней мантии под названием ферропериклаз при контакте с водой преобразовывается в структуру пиритового типа.

Подобная химическая реакция происходит только в глубокой нижней мантии Земли. Она вызывает образование кислородных фаз, когда в присутствии воды нижняя мантия окисляется.Когда соединение имеет парные атомы кислорода, оно становится супероксидом, который может быть распространен в глубокой нижней мантии Земли.

Во время работы ученые сжимали минералы между двумя кусочками алмазных наковален и нагревали их при помощи инфракрасного лазера. С помощью рентгеновского излучения и электронных зондов образцы были проанализированы. Далее ученые имитировали экстремальные условия давления и температуры, которые можно встретить в глубокой нижней мантии Земли. Обнаружилось, что самыми стабильными минералами в нижней части мантии являются бриджманит и ферропериклаз. При появлении воды последний частично окисляется до супероксида и пополняет состав нижней мантии.



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