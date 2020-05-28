Конгресс США принял проект закона о санкциях против Китая

28.05.2020, 4:08, Новости дня

Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект закона, позволяющего вводить санкции против Китая за политику Пекина в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Впервые одному конгрессмену разрешалось голосовать от имени нескольких своих однопартийцев. Таким образом проголосовал 71 демократ, передает ТАСС.

Инициатором законопроекта стал сенатор Марко Рубио. Закона позволит вводить санкции против китайских должностных лиц, которые, по мнению Вашингтона, притесняют уйгуров и другие группы мусульман. Китайским чиновникам могут отказать в визах и заморозить их средства в США.

Документ уже получил поддержку Сената США. Теперь его направят на подпись президенту страны Дональду Трампу.

В мае США внесли в черный список девять китайских организаций, которые, как считает американская сторона, причастны к нарушениям пра в человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Тем временем госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб в телефонном разговоре заявили, что Китай «должен соблюдать обязательства» по специальному административному району Сянган (Гонконг) в рамках Объединенной китайско-британской совместной декларации. Как сообщила глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус, Вашингтон и Лондон «согласились в том, что международное сообщество должно поддержать Гонконг и отреагировать на разрушение Пекином автономии Гонконга».

Напомним, Помпео сообщил Конгрессу США, что Гонконг более не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.