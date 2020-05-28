 

В Петербурге скончалась беременная иностранка с коронавирусом

28.05.2020, 3:42, Разное

В Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга скончалась 34-летняя иностранная гражданка с COVID-19. Отмечается, что она находилась на последних сроках беременности.

В городском комитете по здравоохранению уточнили, что женщина умерла 21 мая. Точная причина смерти будет названа после получения результатов вскрытия, сообщает газета “Петербургский дневник”.



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