Розенстайн даст показания в Сенате о российском расследовании

28.05.2020, 3:41, Новости дня

Бывший заместитель генерального прокурора (министра юстиции) США Род Розенстайн, один из ключевых участников расследования связей между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году, на следующей неделе даст показания на заседании Юридического комитета, который приступил к изучению истоков российского расследования. Представители Юридического комитета Сената сообщили об этом в среду.

Род Розенстайн, назначивший руководителем расследования в 2017 году бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, даст показания 3 июня на заседании Юридического комитета, который сейчас изучает итоги контрразведывательного расследования под кодовым названием «Перекрестный ураган» (Crossfire Hurricane), которое проводилось ФБР в 2016 и 2017 годах в отношении связей между сотрудниками штаба Трампа и российскими официальными лицами. Расследование Роберта Мюллера началось на основе выводов, к которым пришли авторы «Перекрестного урагана».

Председатель Юридического комитета республиканец Линдси Грэм заявил, что от Розенстайна стоит ожидать «новых откровений» о практиках слежения и надзора, осуществляемых федеральными агентами.

Президент и его союзники по Республиканской партии утверждают, что целью расследования являлось нанесение вреда Дональду Трампу и подрыв его кандидатуры в преддверии выборов. В декабре генеральный инспектор Министерства юстиции обнаружил свидетельства многочисленных ошибок, допущенных при проведении расследования ФБР, однако никаких политических подтекстов выявлено не было.

«Даже лучшие сотрудники правоохранительных органов допускают ошибки и… некоторые совершают умышленные проступки», – говорится в заявлении Трампа, опубликованном в среду.

«Мы можем надеяться на поддержание общественного доверия только в том случае, если исправим ошибки, возьмем на себя ответственность за правонарушителей и примем меры для предотвращения повторения проблем», – добавил он.

Слушания с участием Розенстайна назначены за день до того, как Юридический комитет Сената проголосует за то, чтобы выписать повестки для вызова в Сенат Рода Розенстайна, экс-директора ФБР Джеймса Коми и других бывших высокопоставленных чиновников из администрации Обамы.

Главный демократ комитета, сенатор Дайан Файнстайн, резко раскритиковала расследование, организованное республиканцами в составе комитета, охарактеризовав его как попытку нанести ущерб политическому конкуренту Дональда Трампа – Джо Байдену, номинанту в президенты от Демократической партии в 2020 году.

Расследование Мюллера показало, что Россия стремилась вмешаться в выборы 2016 года, чтобы поддержать кандидатуру Трампа, и что кампания Трампа имела многочисленные контакты с представителями России. Однако Мюллер не нашел достаточно доказательств, чтобы установить факт преступного сговора между штабом Трампа и Москвой.