 

“Укрзалізниця” разрешит покупать билеты за три месяца до поездки

28.05.2020, 3:31, Новости дня

С 1 июня билеты на поезда “Укрзалізниці” можно будет купить за 90 дней до рейса. Об том 27 мая в Facebook сообщила пресс-служба УЗ.

“Увеличение срока продажи проездных документов с 45–60 суток до 90 суток позволит пассажирам планировать свои поездки гораздо эффективнее, а АО “Укрзалізниця” – гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на наиболее популярные даты и направления”, – говорится в сообщении.

Увага‼️Квитки на поїзди пасажири зможуть придбати за 9️⃣0️⃣ днів до дати відправлення☝️Для зручності пасажирів з 1…

Posted by Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia on Kolmapäev, 27. mai 2020

О возобновлении железнодорожного движения после карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекции, компания сообщила 26 мая. В “Укрзалізниці” анонсировали поездки пяти поездов “Интерсити+” с 1 июня.

27 мая “Укрзалізниця” открыла продажу билетов еще на девять поездов дальнего следования, они отправятся в рейсы с 1 июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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