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28.05.2020, 3:31, Новости дня

В Киеве на улице Предславинской трактор провалился под землю. Об этом сообщает на своей странице в Facebook “Киев оперативный”.

“На Предславинской трактор, который должен был заниматься ремонтом дороги, провалился под землю”, – говорится в сообщении.

На Предславинской трактор, который должен был заниматься ремонтом дороги, провалился под землю

Posted by Киев Оперативный on Kolmapäev, 27. mai 2020

В комментарии к публикации один из пользователей соцсети написал, что провалилась техника “Киевводоканала”, которая, по его информации, должна была заниматься “не ремонтом дороги, а вскрытием под аварийное разрытие, куда и провалился”.

Официальные комментарии столичных служб относительно инцидента отсутствуют.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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