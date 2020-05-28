Счетная палата оценила запасы нефти и газа в России

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28.05.2020, 3:30, Новости дня

Разведанные запасы месторождений обеспечат Россю нефтью на 35 лет, природным газом – более чем на 50 лет, информирует Счетная палата со ссылкой на стратегию развития минерально-сырьевой базы России.

Если не учитывать трудноизвлекаемую нефть (65% всех запасов), то ее хватит на 20 лет. Кроме того, обеспеченность запасами «сухого газа» существенно ниже, чем указанные 50 лет, говорится в отчете СП о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах».

Отмечается, что сейчас прирост запасов нефти незначительно превышает добычу, а вот прирост запасов газа стал уже ниже добычи, передает РИА «Новости».

Указывается, что фактически исчерпан потенциал открытия крупных месторождений в освоенных рудных и нефтегазоносных провинциях. Кроме того, вложения в развитие минерально-сырьевой базы в малоосвоенных регионах РФ сопровождается «высокими рисками».

В РФ выявлено 283 вида полезных ископаемых, но добывается только 86, причем основная добыча приходится на 20% из них.

СП выявила проблемы в нормативно-правовой и в управленческой сферах геологической отрасли. Так, «основа развития МСБ не отвечает в полной мере современным требованиям восстановления и рационального использования природных ресурсов, технологическим условиям пользования недрами». 

СП посетовала на то, что на законодательном уровне не стимулируется освоение трудноизвлекаемых запасов и использование отходов недропользования. Нет условий для привлечения частных инвестиций, бюджетное финансирование является недостаточным для «поискового задела».

Подчеркивается, что недостаточная изученность недр в среднесрочной перспективе может выступить сдерживающим фактором экономического развития РФ и обеспечения нацбезопасности. 

СП предлагает ряд шагов, которые должны помочь исправить ситуацию. Речь идет о развитии юниорного движения, изменении в сдерживании «заявительного принципа», разработке целевого проекта с учетом новых технологий.



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