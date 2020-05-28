Министр экологии Франции – маски в общественном транспорте необходимы до появления вакцины

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28.05.2020, 3:25, Новости дня

Министр экологии Франции Элизабет Борн в интервью BFM TV поддержала обязательное ношение масок в общественном транспорте, пока не появится лечение или вакцина от COVID-19. Она отметила, что в вопросе снятия ограничений на пассажиропоток правительство прислушается к рекомендациям научного совета.


Reuters

В среду министр экологии Франции Элизабет Борн в эфире BFM TV заявила, что ношение масок в общественном транспорте останется обязательным, пока не появится вакцина против коронавируса. «Я считаю, что, пока у нас нет лечения или вакцины, необходимо сохранить ношение масок в общественном транспорте», — приводит французское издание слова министра.

В интервью Борн также заверила, что помимо обязательных масок по всей стране сейчас введены «очень строгие» правила и проводится массовая раздача санитайзеров, а на пол нанесена разметка для социального дистанцирования.

Кроме того, Элизабет Борн рассказала о возможном изменении в степени заполненности железнодорожного транспорта и метро. По её словам, власти получат рекомендации научного совета и в зависимости от них решат, можно ли приступать к снятию ограничений, пишет BFM TV.



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