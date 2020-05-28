 

Hürriyet – популярный пляж в Анталии откроется с беспрецедентными мерами социального дистанцирования

28.05.2020, 3:25, Новости дня

Турецкий пляж Коньялты, куда ежегодно приезжают тысячи туристов, готовится к открытию после карантина и принимает меры для социального дистанцирования отдыхающих, пишет Hürriyet Daily News. Для борьбы со скоплениями народа пляж разделили на участки, которые будут дезинфицировать после каждого посетителя, а на входе станут раздавать буклеты с информацией об использовании средств защиты и других правилах поведения на отдыхе.


Reuters

Знаменитый на весь мир пляж Коньялты в турецкой Анталии начал вводить ряд мер в рамках борьбы против COVID-19, пишет Hürriyet Daily News. Туристам, которые захотят насладиться отдыхом на уникальном курорте, придётся соблюдать строгие правила гигиены и социального дистанцирования.

Как рассказывает издание, теперь любители пляжного отдыха не смогут в произвольном порядке располагаться на своих полотенцах, чтобы принять солнечные ванны. Пляж разделят на участки по девять квадратных метра каждый с помощью деревянных заграждений и установят предупредительные знаки, чтобы предотвратить скопление отдыхающих. Ожидается, что такие участки послужат примером для других предприятий в регионе.

После того, как одни туристы покинули участок, другим придётся подождать 20 минут, пока пройдёт его дезинфекция. В местах, где расположены кабинки для переодевания и душ, нанесут линии для дистанцирования. Каждый пришедший на пляж будет проходить через турникет, а на входе ему дадут буклет с информацией о том, как использовать маски, перчатки и специальные зоны на пляже. При этом там же будут продавать средства защиты, а для курильщиков предоставят отдельную зону на случай, если сигаретные бычки могут переносить вирус.

Как подчёркивает Hürriyet Daily News, Коньялты наряду с другими пляжами был закрыт для посещения, пока Министерство внутренних дел не выпустило разрешающий циркуляр. Ежегодно в Коньялты приезжают тысячи туристов, в основном из РФ и Великобритании. Первых гостей здесь ожидают начиная с июня, при этом на протяжении всего туристического сезона власти будут проверять, как соблюдаются меры социального дистанцирования.



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