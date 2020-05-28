Ученые разобрались в нюансах гибели динозавров

28.05.2020, 3:23, Новости дня

Наихудший сценарий для динозавров. Выводы — группы ученых, которые исследуют падение на Землю гигантского астероида. Того, что по одной из гипотез — стал причиной массового вымирания животных и растений мезозойской эры. После раскопок на дне Мексиканского залива, где, собственно, и остался след от тех событий — появилась возможность восстановить этапы катастрофы.

В частности, понять — почему последствия столкновения астероида с планетой — были столь трагичны. Свои знания по этому поводу объединили геофизики из 11-ти стран.

Информацию загрузили в суперкомпьютер и просчитали модель удара. Похожие работы были и раньше, но впервые удалось представить падение в полном масштабе.

Как объяснил руководитель исследования, главной задачей стало вычисление траектории полета. Ну а среди выводов значится тезис, требующий пояснений: "астероид упал под одним из самых смертоносных углов". То есть, именно такая деталь, как угол столкновения, и спровоцировала гибель всего живого.

История, конечно, не терпит сослагательного наклонения. Но вообще такой вывод напрашивается сам собой.

Юкатан, тихое местечко Чиксулуб на берегу Мексиканского залива. Вполне возможно, именно здесь эволюция и совершила свой самый крутой поворот. Под водой — огромный кратер диаметром 180 километров. 66 миллионов лет его оставил 12-ти километровый метеорит. Долгое время о самом столкновении мы фактически ничего не знали.

Но сейчас, смоделировав падение небесного тела с помощью сложнейшей компьютерной симуляции, специалисты приоткрыли завесу тайны. Итак, первое: удар пришелся с северо-востока. И второе: угол относительно поверхности составил от 45 до 60 градусов. Из этого ученые делают заключение: динозаврам страшно не повезло.

Ранее их коллеги просчитали, какой угол падения метеоритов для земной жизни наиболее разрушительный. И это оказались те самые 45-60 градусов. Оказывается, при таком значении в воздух попадает максимальное количество парниковых газов и взвеси. Если бы, например, метеорит упал на землю четко сверху вниз, воздействие на климат было бы в несколько раз меньше.

А самыми неопасными оказались болиды, вроде Челябинского: входящие в атмосферу под малыми углами. Если бы по такой же траектории прошел метеорит 66 миллионов лет назад, есть вероятность, что хозяевами планеты так и остались бы гигантские ящеры!

"Это в любом случае был бы очень плохой день для динозавров. Но угол сыграл свою роль. Если бы он был более острым, например 10 или 15 градусов, то, вполне возможно, последствия удара были бы гораздо менее катастрофическими. Кратер был бы меньше, и в атмосферу бы попало меньше вещества", — пояснил Гарет Коллинз, профессор планетологии Имперского колледжа Лондона.

Столкновение Земли с астероидом привело к так называемому мел-палеогеновому вымиранию. Погибла треть всех существовавших на тот момент биологических видов! Главными жертвами, конечно же, стали динозавры. Сгубил их не сам удар. А климатические изменения, которые за ним последовали.

Падение астероида привело к моментальному выбросу в атмосферу порядка 425 гигатонн углекислого газа. Это около 12-ти лет непрерывной работы всех предприятий, созданных человеком. Также в небо поднялось колоссальное количество соединений серы. Из-за парникового эффекта резко похолодало. Например, в том же Мексиканском заливе температура воды снизилась с 25-ти до 7-ми градусов! Он стал как Баренцево море.

"Динозавры точно не могли пережить похолодание даже на 20 градусов в течение 30 лет. Потому что, они не теплокровные. А теплокровные, кстати, выжили. И начался новый виток эволюции", — поясняет Наталья Артемьева, старший научный сотрудник Института динамики геосфер РАН, старший научный сотрудник Института планетарных исследований (США).

Впрочем, специалисты уточняют: колоссальные выбросы парниковых газов — это следствие не только угла падения метеорита. Динозаврам фатально не повезло еще и с местом столкновения.

"Чиксулуб — это еще и очень специфическая мишень. Это морская мишень, и там была куча кальцита, это мел, грубо говоря. И при его нагревании образуется углекислый газ. И еще там было много эвапоритов так называемых. Они содержат серу, которая тоже выбрасывается в атмосферу. И все это происходит с огромными скоростями. То есть, это вылетает за атмосферу, затем возвращается в атмосферу и очень быстро окутывает всю Землю", — рассказывает Наталья Артемьева, старший научный сотрудник Института динамики геосфер РАН, старший научный сотрудник Института планетарных исследований (США).

Выходит, упади метеорит в любое другое место и под другим углом, и развитие жизни на планете пошло бы по совершенно иному пути! Может, мы сейчас бы выгуливали не собак, а ручных рапторов. А может нас и вовсе бы не было.

Одно совершенно точно: в обозримом будущем таких эволюционных зигзагов уже не предвидится. Напуганные судьбой динозавров, астрономы просканировали небо вблизи Земли и взяли на контроль все небесные тела размером более километра.

Уверяют, что в ближайшие сотни лет ни одно из них на опасное расстояние не подлетит.