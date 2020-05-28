Предприимчивые дельцы греют руки на панике с вышками 5G

28.05.2020, 3:23, Новости дня

"Неосторожные слухи могут привести к неописуемым последствиям", — пишет ассоциация мобильных операторов Великобритании о нападениях на вышки сотовой связи. Подсчитали ущерб от действий тех, кто поверил в популярные нынче теории заговора. В частности в то, что установки 5G способствуют эпидемии коронавируса.

В итоге, только в королевстве сторонники этой идеи уже попытались уничтожить, по меньшей мере, девяносто базовых станций. Причём, на многих из них не было того самого пугающего оборудования для пятого поколения мобильной связи.

А еще, как пишет британская пресса, такое вредительство наоборот только повышает риски для жизни людей. Которые в нужный момент не могут дозвониться до медиков или спасателей.

Ну, а пока одни пытаются как-то достучаться до доморощенных конспирологов, другие находят способы, как на этом модном страхе заработать. Так, на англоязычных порталах обсуждают весьма популярный товар, который якобы защищает от излучения вышек 5G. Что самое интересное — это не бункер и не шапочка из фольги. А крем.

Вместо популярного анти-эйдж — анти G. И это не опечатка на банке. Крем якобы спасет от пресловутого излучения вышек связи.

Житель Сиэтла заработал на актуальной фобии полмиллиона долларов. Чудо-средство продавал на популярных американских онлайн-площадках. На волне ажиотажа цена взлетела до 80 долларов за штуку.

"Многие думают, что продается секс, но на самом деле лучше всего продается страх. Люди сейчас находясь в состоянии стресса, пытаются найти различные объяснения. И более того, различные способы защиты от всех возможных опасностей, которые их могут подстерегать", — считает Николай Перепёлкин, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Продажи шли почти полгода. Не смущал даже откровенный бред про 5G. Спрос упал только после того, как один из покупателей отнес лосьон в лабораторию. Оказалось, что в составе — вазелин и солнцезащитный крем. Так что единственное, от чего он защитит — загар. В довесок к которому, скорее всего, подарит акне.

"Вазелин очень сильно забивает поры, и если его нанести на грязное лицо, то все лицо засыпется прыщами. Особенно подростки, их гормональная активность, выделение кожного сала активное, и если мы все закупорим, как пленкой, то соответственно будут колоссальные, будут большие, гнойные прыщи", — считает Татьяна Егорова, врач-дерматолог, косметолог.

На Амазоне этого крема уже нет. Лот убрали после скандала. Зато много других СОС-средств. Например, умный 5G щит. Якобы для блокировки излучения мобильников, ноутбуков и компьютеров.

"Смотрите, излучение идет во все стороны, вот у нас есть телефон. Если мы на телефон крепим маленькую-маленькую пластинку, размером с монетку, то как эта пластинка может защитить от излучения, которое распространяется в другую сторону? Даже если бы это излучение и представляло какой-то вред", — поясняет Евгений Хоров, руководитель лаборатории беспроводных сетей института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН.

Прошли времена шапочек из фольги и кактусов у мониторов. Эти средства давно приравняли к народным. Техника — в том числе и надувательства — шагнула вперед. Еще один лот — многофунциональная ткань для заземления. В комментариях восторг.

"Вы можете зашить это в подкладку пальто, драпировать этим окна, спинку кровати, положить в кошелек, чтобы защитить кредитные карты от удаленного чтения, и даже зашить ткань во внутреннюю часть шляпы и попрощаться с фольгой!".

Продолжать можно бесконечно — десятки предложений только на одном сайте. Бандаж для беременных, одеяла, трусы — куда без них — и вечная классика — шунгит из Карелии: от порчи, сглаза и целюллита, теперь и с функцией защиты от 5G!

"Это действительно очень большая проблема и решать ее можно только широким просвещением населения, чтобы люди понимали вообще, как воздействуют электромагнитные волны, сотовые на наш организм, и каков принцип, и пределы воздействия", — считает Александр Невеев, кандидат психологических наук.

В поисковике по запросу "защита от 5G" 23 миллиона результатов. Люди продолжают искать волшебную пилюлю или чудо-крем.

Кстати, исчезнув с онлайн-прилавков Америки, он тут же материализовался в России. Мы нашли такого дельца, решившего продать нам эксклюзивный товар банку крема прямиком из Штатов, за 1600 рублей. На странице, созданной явно под продажу, предупреждение – "Правительство все блокирует, не распространяйтесь об этом креме!". Но как только мы спросили, он сам то верит в то, что продает, горе-бизнесмен затерялся на просторах интернета.

Доказано: единственное сильнодействующее лекарство от угрозы 5G, как и от любой лжи — правда.