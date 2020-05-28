Мнение: О взлёте Рогозина и провале «батута» от Маска

28.05.2020, 3:13, Разное



Фото © NASA.

Довольно редкий случай, когда мировой гегемон и глобальный технологический лидер терпит полнейшую неудачу на глазах у сотен миллионов зрителей. Сегодня – как раз такой день, за мельчайшими подробностями которого можно было наблюдать в прямом эфире на YouTube.

И если российский космический менеджер Дмитрий «Батут» Рогозин сумел найти в своём рабочем графике окошко, чтобы посмотреть за главным конкурентом хоть одним глазком, он должен был испытать чувство глубочайшего удовлетворения.

Показательная, на весь мир порка «Роскосмоса» отложена как минимум до субботы.

Казалось, всё шло по плану. Астронавты-пилоты первого в истории частного космического корабля Crew Dragon, Боб Бенкен и Даг Херли прибыли на пусковой комплекс на мысе Канаверал. Картинно вышли из новенькой Tesla. Погрузились на корабль компании SpaceX и начали щёлкать кнопками навороченного пульта управления. Тем временем на Земле была завершена заправка Falcon-9. Всё было готово к запуску…

Но в последний момент широко распиаренный старт Crew Dragon с мыса Канаверал перенесли на субботу из-за низкой облачности и тумана. По слухам, Дмитрий Рогозин и тут пошаманил. И теперь может говорить, что американская астронавтика испугалась ветерка…

С другой стороны, NASA тоже понять можно. Повторения трагедии с Challenger, когда космический челнок взорвался в прямом эфире через 73 секунды после старта, не хочет никто. Так что никто не станет осуждать американцев, подувших на воду. Это лишь у нас возможно отправлять людей в #Космос на практически сырых и недостаточно проверенных аппаратах ради престижа страны.

А у вас какие чувства вызвал перенос исторического события?