 

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

28.05.2020, 3:04, Разное

Режим самоизоляции в Москве, введенный из-за эпидемии коронавируса, будет продлен до 14 июня. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

В своем блоге он заявил, что считает необходимым продлить режим цифровых пропусков и масочный режим, требование социального дистанцирования, а также запрет на работу театров, музеей, парик­махерских, ресторанов и фитнес-клубов. Также, по мнению Собянина, еще рано «отказываться от работы на "удаленке" и звать в Москву гостей».

С 1 июня в столице откроются для посещения вновь городские парки и зеленые территории, кроме «Зарядья». В порядке эксперимента на две недели вводится «прогулочный режим». Он позволит выходить с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю – два раза в будни и один раз в выходной день. Власти рекомендуют ограничить радиус прогулки до 2 км от дома. График «прогулочных дней» для жителей каждого дома будет опубликован на mos.ru и на портале «Яндекса».

Заниматься спортом на улице можно будет без ограничений ежедневно, но только с 5:00 до 9:00. Пропуска для прогулок и занятий спортом получать не потребуются, а выходить для этих целей можно на любые открытые пространства – во дворы, парки, скверы и так далее, но сохраняется запрет на использование скамеек, беседок, детских и спортивных площадок. Также с 1 июня москвичи должны будут надевать маски при любом выходе из дома, в том числе во время тренировок на улице.

Во время прогулок и занятий спортом запрещается пользоваться общественным транспортом. Полиция будет выборочно контролировать тех, кто выходит на прогулку, поэтому рекомендуется брать с собой копии паспорта и документа, подтверждающего место жительства (например, договор об аренде), или их фотографии.

Дополняется

Источник: Новая газета



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