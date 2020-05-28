 

НАСА заменило астронавта Боуэна в экипаже «Союза» на Кэтлин Рубинс

28.05.2020, 2:53, Новости дня

Осенью на корабле «Союз МС–17» НАСА отправит на МКС не Стивена Боуэна, а Кэтлин Рубинс, сообщил источник в ракетно-космический отрасли.

Сообщалось, что Рубинс должна была лететь на «Союзе МС–18» весной 2021 года. Причина замены не указывается. Дублером Рубинс выбран астронавт Марк Ванде Хай. Отмечается что «список экипажа пока официально не утвержден», передает РИА «Новости».

Ракета-носитель «Союз–2.1а» с кораблем «Союз МС–17» должна стартовать с космодрома Байконур 14 октября. В состав экипажа с российской стороны входят космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

Напомним, НАСА купило место на «Союзе» за 90 млн долларов.

26 мая было принято решение отложить первый с 2011 года пилотируемый космический полет с территории США. Запуск космического корабля Crew Dragon был отложен из-за погодных условий.



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