 

Россия указала причастных к подрыву турецкого патруля в Сирии боевиков

28.05.2020, 2:48, Новости дня

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев рассказал, какая группировка причастна к подрыву турецкого патруля в Идлибе.

По данным, которые получила российская сторона, к нападению причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России), передает ТАСС.

Боевики «привели в действие СВУ во время движения турецкой военной колонны вблизи склада боеприпасов террористической группы», передает РИА «Новости».

В ЦПВС сообщили, что произошел подрыв на самодельном взрывном устройстве автомобиля турецкого патруля. Один военный, получив «множественные осколочные ранения», скончался.

Напомним, взрыв произошел на трассе М-4.



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