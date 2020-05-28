Известный поэт заступился за тиранившего родных Успенского

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28.05.2020, 2:46, Разное

Татьяна заявила, что великий писатель на самом деле домашний тиран и насильник. Он неоднократно избивал детей и жену. Дочь автора считает, что премия в области детской литературы не может носить имя деспота.

Естественно, в обвинения Татьяны поверили не все. Друзья заступились за Эдуарда Успенского и объяснили свою точку зрения насчет того, почему наследница столь негативно высказывается об отце.

Например, папа “Ералаша” Борис Грачевский отметил, что литератор был настолько гениальным человеком, что побои от него можно было бы и потерпеть. А Юрий Энтин заявил, что знал Эдуарда Успенского много лет, и тот был абсолютно удивительным.

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Публикация от Моменты_ностальгии (@allmomentslife) 22 Дек 2019 в 12:22 PST

Как отметил коллега писателя, создатель “Простоквашино” постоянно помогал малышам. Например, однажды потратил гонорар за перевод финского автора на помощь детскому дому.

Энтин высказал свою точку зрения на “тиранию” Успенского. По мнению литератора, у его друга просто получилась семья, в которой не было “согласия душ”. Также он уверен, что Татьяна решила свести счеты, ведь звездный родитель не упомянул ее в завещании.

При этом друг Успенского не отрицает, что знаменитость была вспыльчивой. Однако он был борцом за справедливость, и не все понимали его критерии добра и зла. “Не верю я в заявления дочери, это клевета”, – уточнил литератор.



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