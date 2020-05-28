Мнение: Последний бой Андрея Лазарева

28.05.2020, 2:38, Разное

Последний бой Андрея Лазарева

Боец из Чернухино в одиночку штурмовал опорный пункт противника

Сразу хочу обратить внимание читателя, уточнив некоторые моменты. Это произошло на территории, контролируемой украинскими формированиями. Все действующие лица являются военнослужащими по разные стороны баррикад и, на удивление, гражданами Украины (юридически). Инцидент произошел в ходе идущей шестой год на Украине гражданской войны между Киевом и народными республиками Донбасса, которые получили свое начало в результате непризнания результатов антиконституционного переворота в 2014 году.

Итак, 22 февраля 2020 года в украинских СМИ появилась информация о том, что в районе н.п. Крымское (населенный пункт ЛНР в «серой зоне» на линии соприкосновения) украинскими военными была пресечена попытка атаки на опорный пункт ВФУ со стороны военнослужащих ЛНР. В результате боя военнослужащие ЛНР понесли безвозвратную потерю среди личного состава и ретировались. А именно:

«В субботу, 22 февраля, ночью, штурмовая группа 4-й мотострелковой бригады ВС РФ предприняла попытку атаковать опорный пункт 1-го батальона 93-й механизированной бригады близ высоты 195 у села Крымское на Бахмутской трассе».

Более подробно об этом на странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов:

«В этом районе позиции сторон разделяет дорога и дистанция примерно в 300 метров. Пользуясь полной темнотой, противник предпринял попытку пересечь Бахмутскую трассу и скрытно зайти на опорник. Однако дежурная смена была начеку: наемников обнаружили в тепловизор (спасибо "Повернись живым"), после чего эффективно подавили огнем стрелкового оружия. Противник бежал, на дороге в 70 метрах от наших позиций бросили одного своего раненого.

Чуть позже раненого удалось вытащить, он получил два пулевых ранения — одна пуля в челюсть, вторая в живот. У наемника обнаружили документы: Лазарев Андрей Александрович, 27.05.2000 года рождения, 1-й батальон 4-й бригады. Подразделения этой же бригады атаковали позиции на соседнем участке 72-й бригады 18 февраля. У Лазарева был при себе автомат АК-74, гранаты, разгрузка российского производства. Поскольку ему не оказали помощь его товарищи, он умер от потери крови сразу после попадания в плен.

С нашей стороны пострадавших нет.

Воодушевленные захватом нашего наблюдательного пункта 18 февраля, подразделения 4-й бригады ВС РФ повысили боевую активность в полосе 72-й и 93-й бригад ВСУ на Бахмутской трассе. Очевидно, противник может продолжить атакующие действия на данном участке в надежде найти уязвимые места в наших боевых порядках».

Публикация разлетелась тиражом и определенной «перемогой» по СМИ, но смутили некоторые моменты, которые не стыковались с элементарной логикой, а именно:

«У Лазарева был при себе автомат АК-74, гранаты, разгрузка российского производства». Но идти на «спланированную акцию» с таким арсеналом по крайней мере глупо.

Проведя небольшое расследование, пообщавшись с различными людьми, которые в курсе произошедшего, мне удалось нарисовать следующую картину.

…21 февраля 2020 года Андрей Лазарев вместе с сослуживцами нес службу на наблюдательном посту в районе н.п. Желобок (иные имена, фамилии и количество не указываются по понятным причинам). Этот населенный пункт существ лишь в виде названия на картах противоборствующих сторон. Жители давно покинули эти места. Здесь не осталось ни одного целого строения, большое поле перепахано украинскими снарядами и минами. Среди воронок — цепь окопов и блиндажей позиций защитников Донбасса.

Приблизительно в 17.00-18.00 с украинской стороны, с направления н.п. Крымское в сторону позиций Народной милиции ЛНР был открыт хаотичный огонь из крупнокалиберного пулемета (огонь из оружия до 12,5 мм практически не фиксируется наблюдателями). В результате обстрела ранение в ногу получил сослуживец Лазарева, после чего было принято решение о срочной госпитализации раненого военнослужащего в медицинское учреждение.

Дальше произошло следующее. Андрей Лазарев в силу своей молодости, общей усталости (когда украинские военные начали расстреливать город Донбасса ему было всего 13 лет), возможно, состояния аффекта от произошедшего, взяв свое штатное вооружение, самостоятельно выдвинулся в сторону укреплений противника (!).

Здесь на линии разграничения между воюющими сторонами — две линии минирования. Андрей без препятствий преодолел минные поля и вышел в тыл опорного пункта противника в районе н.п. Крымское. В этот момент на опорном пункте находилось до семи военнослужащих украинской армии. Пользуясь эффектом внезапности, рядовой Лазарев открыл огонь по военнослужащим ВСУ, в результате чего они понесли потери. Одного карателя боец застрелил сразу, двоих ранил в упор.

В результате дальнейшей перестрелки Андрей Лазарев получил ранение, не опасное для жизни, и был взят в плен военнослужащими Украины. Но уже утром 22 февраля украинская сторона сообщила о том, что «Лазарев А.А. скончался от потери крови, в результате полученных ранений».

Но несмотря на официальную версию, которая очень сомнительна, существует и неофициальная версия. Она заключается в том, что военнослужащие Украины просто не простили луганскому бойцу такой дерзкий поступок, позволив застать себя врасплох. Они добили раненого луганчанина, выдав это за смерть от «потери крови». Увы, такого примерами изобилуют сводки боевых действий в Донбассе с 2014 года. Характерная деталь, почерк, который отличает украинские карательные подразделения и части, действующие под Донецком и Луганском, — крайняя жестокость и даже садизм в отношении пленных бойцов противника. Не раз и не два военные медики ЛДНР фиксировали следы глумления над телами убитых ополченцев после обмена с сопредельной стороной…

Стоит добавить, что Андрей Лазарев был гражданином Украины и являлся жителем многострадального поселка Чернухино, который находился в украинской оккупации, был разграблен мародерами ВФУ и освобожден в ходе Дебальцевской наступательной операции бойцами ополчения ЛДНР в феврале 2015 года.

К слову, этот инцидент стал полной неожиданностью и для руководящего состава НМ ЛНР. Некоторые из офицеров в личной беседе пояснили, что поступок Лазарева был крайне отчаянный и дерзкий. На данном направлении даже не планировали выдвижение группы, так как был велик риск потери самой группы, не говоря уже за одиночный прорыв в тыл. Также все до одного из респондентов характеризовали Андрея Лазарева исключительно с положительной стороны, считая его поступок поистине геройским и сожалея об утрате. Но ничего не поделаешь, война есть война.

Понимаю, что едва ли смогу достучаться до тех, кто занимается информационной работой со стороны Украины, но всё же… Хочется лишний раз обратиться к редакторам украинских СМИ. Перед тем, как спешить и ставить в ленту под горящим "СРОЧНО В НОВОСТЬ", научитесь критически мыслить и иметь хоть какое-то уважение, пусть не к другим, хотя бы к себе.

Сергей Иванников

https://asd.news/articles/voyna/posledniy-boy-andreya-lazareva/