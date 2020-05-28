297 медработников во Львовской области заболели коронавирусом

28.05.2020, 2:35, Новости дня

Во Львове с начала эпидемии коронавирусом заболел 141 медработник, об этом 27 мая сообщил сайт мэрии.

Среди заболевших 54 врача, 49 медицинских сестер, 17 санитарок, 13 лаборантов, три лаборанта и пять административных сотрудников. Из них 36 уже выздоровели, одна младшая сестра умерла. Всего по Львовской области COVID-19 заболело 297 медицинских работников, из них трое умерли.

Во Львовской области коронавирус диагностирован у 1443 человек. Из них 42 человека умерли, 322 выздоровели. По информации мэрии Львова, в больнице находится 152 человека, из них в реанимации – пять человек, на аппарате искусственной вентиляции легких – один.

Первую смерть от коронавируса во Львовской области зарегистрировали 4 апреля, умер 69-летний мужчина.

На утро 27 мая в Украине от коронавирусной инфекции скончалось 658 человек, вылечилось 7995. Общее число случаев COVID-19 за время эпидемии достигло 21 905.