Euronews – европейцы критически оценивают помощь Брюсселя в борьбе против коронавируса

28.05.2020, 2:28, Новости дня

Как показывают результаты опросов, которые были проведены по заказу Euronews в разных странах ЕС, более 70% европейцев считают, что каждая страна фактически боролась с коронавирусом самостоятельно. И итальянцы, и французы, и даже немцы в подавляющем большинстве убеждены, что Евросоюз никак не помог их странам справиться с эпидемией. Эти результаты должны стать пищей для размышлений в Брюсселе, особенно на фоне обсуждения общих планов по восстановлению европейской экономики.

Нынешняя пандемия стала беспрецедентным вызовом для Европейского союза. Теперь её пик уже позади, однако по-прежнему остаётся множество вопросов. И пожалуй, один из главных — это насколько эффективными оказались европейские институты в борьбе с коронавирусом? И оправдала ли себя столь превозносимая «европейская солидарность»?

По заказу Euronews были проведены соцопросы во Франции, Германии, Италии. И вот что они показали: большинство граждан этих государств по-прежнему поддерживают Европейский союз и не хотят из него выходить. Однако если в Германии за единую Европу выступает 71 процент граждан, то вот в Италии лишь 47 процентов населения хотят оставаться в составе ЕС.

Многие европейцы считают, что Евросоюз оказался вовсе не на высоте во время пандемии: 47 процентов французов и более 60 процентов итальянцев убеждены, что кризис лишь усилит евроскептиков. Действительно, во время эпидемии страны ЕС, не колеблясь, закрыли свои границы, показав, что безопасность выше солидарности.

В итоге, как видно на этом графике, более 70 процентов европейцев считают, что каждая страна боролась с коронавирусом самостоятельно. И итальянцы, и французы, и даже немцы в большинстве своём убеждены, что Евросоюз никак не помог их странам справиться с эпидемией.

Безусловно, данные показатели должны послужить пищей для размышлений чиновникам в Брюсселе, особенно на фоне обсуждения планов по восстановлению европейской экономики. Наиболее заметно недовольство проявляется в Италии — что в целом объяснимо, поскольку страна на Аппенинах пострадала от COVID-19 сильнее других государств Старого Света.

Как видно из этой таблицы, особую обеспокоенность вызывает экономическая ситуация и стабильность евро. Данные опасения оправданы — поскольку, согласно прогнозам Евростата, по итогам года безработица в зоне евро грозит взлететь сразу на 3 пункта и вплотную приблизиться к отметке в 10 процентов.

Дата выхода в эфир 27 мая 2020 года.