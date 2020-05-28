 

В Москве коронавирус унес жизни еще 71 заболевшего

28.05.2020, 2:25, Новости дня

По данным московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в столице в течение последних суток скончался еще 71 пациент с заболеванием, вызванным коронавирусом нового типа. В результате общее число таких летальных исходов в Москве достигло 2254.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, передает РИА Новости. Как сообщалось, сутками ранее в столице из-за коронавируса скончались 73 пациента.

По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ к настоящему моменту зарегистрировано 370 680 случаев заражения, скончались 3 968 заболевших, 142 208 пациентов выздоровели, сообщает ТАСС.

Несмотря на то, что в Москве складывается наиболее сложная из регионов РФ ситуация, в последнее время ситуация в мегаполисе улучшается. Так, уже второй день подряд число выписанных пациентов почти втрое превышает число новых случаев инфицирования. Всего в Москве за время пандемии выздоровели 67 458 заболевших.



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