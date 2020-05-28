Серия скандальных увольнений в Коврове привела к заявлению об отставке мэра города

28.05.2020, 2:25, Новости дня

"Вопиющая ситуация сравнима, на мой взгляд, с актом вандализма". Цитата из открытого письма Алисы Бирюковой, директора департамента культуры Владимирской области. Которая подробно высказалась по откровенно дикой ситуации в городе Коврове, где ещё на минувшей неделе вдруг одним махом были уволены несколько директоров культурных учреждений — школ искусств и местных ДК.

Решение муниципальных властей — причём решение внезапное. Насколько можно судить по публикациям в СМИ, ковровское руководство — в лице главы администрации Юрия Морозова — никого не предупредило. Зато уже постфактум выкатило своеобразное объяснение.

Дескать, из-за пандемии коронавируса досуговые и культурно-образовательные объекты стали для бюджета населённого пункта слишком тяжким, по сути бесполезным, грузом. А после пандемии спрос на их услуги резко упадёт.

Отсюда ставка на так называемую оптимизацию. Ну, или, проще сказать — на сокращения, как минимум, управленческого персонала. Вот только без внимания сверху вся эта якобы эффективная антикризисная политика не осталась.

Ни сотрудникам, которые попали под оптимизацию, как под артобстрел. Ни местным депутатам. Они собрались сегодня, чтобы обсудить эту ситуации. Ведь свое решение городской глава менять не хотел. Курс был взят на стремительное объединение нескольких учреждений. Конечно, под прикрытием благих намерений и народных мудростей.

Градоначальник уволил семерых руководителей, одним, так сказать ударом. Их убеждали, мол, все ради сохранения исхудавшего бюджета.

Отмечалось, что казна больше 16 миллионов не получила от платных услуг объектов культуры и спорта. А на зарплаты, вот закавыка, за время ограничений потрачено около 2 миллионов. Но возмущение местных работников культуры игнорировались, сити-менеджера не пронимали и увещевания представителей областных властей.

Неэффективными опытнейшие работники культуры показались главе города, но не жителям региона. Десятки коллективов области вступились за уволенных коллег. К вопросу подключился профсоюз работников культуры.

Пытался Юрий Морозов сократить еще 18 специалистов направления спортивного. Что-то не вышло. Решил видимо, что в сфере культуры более смиренные люди. Ошибся. Они с откровенным нарушением своих прав мириться не стали.

В местном отделении правящей партии отметили: решение было мягко говоря недальновидным. Мэр проявил политическую незрелость, а, возможно, и слишком большое самомнение. Это цитата.

Делать было нечего – Юрий Морозов подал в отставку. Как сообщали уволенные руководители, в четверг с ними встретятся представители администрации. Есть данные, что решение о сокращении – отменено.