 

Boeing возобновила производство лайнеров 737 MAX

28.05.2020, 2:08, Новости дня

Производство лайнеров 737 MAX возобновлено, сообщила корпорация Boeing.

Работа по выпуску 737 MAX идет на предприятии в Рентоне. Пока объемы производства низкие, это связано с мерами по обеспечению безопасности труда и повышению качества продукции, но в течение года планируют собрать больше самолетов 737 MAX, передает ТАСС.

Компания Boeing переживает продолжительный кризис после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX, эксплуатация которой была приостановлена в прошлом году.  

На фоне проблем с самолетом 737 MAX в январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, в результате Boeing прекратил сборку самолетов этой модели.



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