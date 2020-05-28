Собянин объявил о новых послаблениях режима самоизоляции в Москве

28.05.2020, 1:44, Разное

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня жители столицы смогут выходить на прогулки. Градоначальник понимает – для людей, которые провели несколько месяцев на карантине, очень важно получить возможность выйти из дома. Можно будет гулять по улицам, в парках и скверах, но с некоторыми ограничениями.

Для властей это весьма непростое решение, отметил Собянин. “Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график”, – пояснил он. Для горожан будет сделана понятная и доступная схема, однако выходить всем из домов одновременно не рекомендуется.

Кроме того, мэр предложил с первого дня лета открыть в столице часть организаций, связанных с бытовыми услугами, которые не требуют длительного контакта. Это касается прачечных, химчисток, ремонтных мастерских и прочих.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Май 2020 в 12:47 PDT

Тем временем в Москве за последние сутки было выявлено 2140 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 5802 человека. Скончались от коронавируса 73 жителя столицы. За все время количество зараженных COVID-19 превысило 170 тысяч.