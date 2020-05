Губернатор Куомо попросил президента Трампа увеличить расходы на создание инфраструктуры

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал в среду президента Дональда Трампа к принятию масштабного плана расходов на создание новой инфраструктуры, что поможет вернуть американцев к работе после фактической остановки экономики в связи с пандемией коронавируса.

«Это одна из вещей, о которых я хочу поговорить с президентом, – сказал Куомо перед встречей с Трампом в Белом доме. – Вы хотите восстановить экономику. Давайте сделаем что-то креативное, давайте сделаем это быстро, давайте вернем американцев к работе, чтобы строить и ремонтировать автодороги, мосты и железные дороги».

Затем демократ Куомо раскритиковал высказывания законодателей-республиканцев, усомнившихся в необходимости массивной федеральной помощи властям штатов и городов. По мнению губернатора Нью-Йорка, республиканцы отреагировали «не по-американски».

«Если вы сокращаете бюджеты штатов и муниципалитетов, – сказал Куомо, – как это поможет в восстановлении нации? Без штатов нет и нации».

Губернаторы всех 50 штатов начали ослаблять ранее введенные ограничения, открывая местную экономику. Однако на этой неделе об увеличении числа выявленных носителей коронавируса сообщили 20 штатов. При этом в штате Нью-Йорк, который сильнее остальных пострадал от пандемии, число выявленных случаев за тот же период сократилось.

Президент Трамп не раз заявлял, что он хотел бы больше тратить на создание инфраструктуры. Однако приоритет в Конгрессе имеют другие вопросы, в том числе расходы на борьбу с пандемией коронавируса. В этой ситуации финансирование инфраструктурных инициатив остается ограниченным.

Губернаторы нескольких штатов призвали Вашингтон выделить дополнительную финансовую помощь для восстановления местной экономики. Однако неизвестно, смогут ли договориться о новом масштабном плане политически расколотый Конгресс и президент Трамп.

Контролируемая демократами Палата представителей приняла новый план экономической помощи на 3 триллиона долларов, в который заложены деньги на помощь бюджетам штатов и городов. Однако республиканцы заявили, что сперва хотят оценить влияние предыдущих пакетов помощи, принятых для спасения экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, прежде чем соглашаться на выделение дополнительных средств.

Трамп, которого часто критиковали за то, что президент попытался преуменьшить угрозу коронавируса в начале 2020 года, в среду продолжил защищать свои действия в Твиттере.

«Леворадикальные жалкие СМИ вместе со своими партнерами, демократами-бездельниками, пытаются раскрутить новую историю о том, что президент Трамп не спешил реагировать на COVID-19. Неправда: я [действовал ] очень быстро, даже запретив [сообщение с] Китаем задолго до того, как все сочли это необходимым!», – говорится в одном из твитов президента.

The Radical Left Lamestream Media, together with their partner, the Do Nothing Democrats, are trying to spread a new narrative that President Trump was slow in reacting to Covid 19. Wrong, I was very fast, even doing the Ban on China long before anybody thought necessary!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020