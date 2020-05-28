 

Мнение: Взрыв на трассе М-4

28.05.2020, 1:35, Разное

На трассе М-4, недалеко от Джиср-аль-Шугура произошел мощный взрыв. Тяжелые ранения получили один турецкий офицер и один солдат. Есть также неподтвержденные сообщения о погибших (До 4х человек). Раненых вывозили вертолетами.
Турки занимались подготовкой этого куска трассы к осуществлению патрулирования от Арима, так как Россия настаивает, что патрулирование от Саракиба должно доходить до линии фронта сирийской войск в Северной Латакии.
Турки добились некоторого прогресса в разблокировании трассы, но как видим, не все хотят, чтобы патрулирование состоялось.

С высокой долей вероятности взрыв осуществлен какими-то неумеренными террористами близкики к "Ан-Нусре" и аффилированным с ней группировкам.
Также пишут,  https://southfront.org/mysterious-explosion-wipes-out-terrorist-headquarter-near-m4-highway-in-syrias-idlib-photos/ что взрывом уничтожена штаб-квартира Исламской Партии Туркестана/по другой версии крупный склад боеприпасов. Сначала в этом обвинили Россию, но позднее это обвинение сняли, так как боевики заявили, что это был не авиаудар.Всего было убито 6 боевиков.

В общем, ждем подробностей этой мутной истории.

Источник: Colonel Cassad



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