Меркель выступила за сохранение санкций против России

28.05.2020, 1:34, Новости дня

Санкции Европейского союза в отношении Российской Федерации необходимо сохранить. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель во время форума, организованного Фондом Конрада Аденауэра, трансляция которого велась на странице в Facebook.

“Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям”, – заявила Меркель.

По ее словам, политика санкций “будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе”.

Канцлер считает, что основой для конструктивного диалога и мирного сосуществования является “понимание того, что в международном праве должно действовать не право сильного, а сила права”.

“Этот канон правил и ценностей Россия неоднократно нарушала, Россия в нашем непосредственном соседстве создала зону нерешенных конфликтов, аннексировала в нарушение международного права украинский полуостров Крым. Она поддерживает марионеточные режимы в Восточной Украине и вмешивается в западные демократии гибридными инструментами”, – заявила Меркель.

Posted by Konrad-Adenauer-Stiftung on Kolmapäev, 27. mai 2020

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС. 20 июня 2019 года Европейский совет продлил ограничительные меры в отношении РФ, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года. Перед этим ЕС продлевал санкции против РФ в марте 2019 года. Речь шла об индивидуальных санкциях. В санкционном списке ЕС находится 170 физических и 44 юридических лица, сообщается на сайте Совета Европейского союза. Санкции включают в себя запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, европейским компаниям запрещено предоставлять средства фигурантам списка.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимир Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате “всех на всех”, обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит “Нормандской четверки” через четыре месяца.