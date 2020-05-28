Лавров обвинил Запад в запрете странам просить помощи у России

28.05.2020, 1:30, Новости дня

Ряду западных стран их союзники запретили просить помощи у РФ в борьбе с коронавирусом, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

В статье для китайского издания Global Times он осудил «абсурдные обвинения» в адрес РФ «в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью «укрепления геополитического влияния», передает ТАСС.

Он также раскритиковал «противоречащие базовым дипломатическим нормам унизительные запреты обращаться к РФ за медико-гуманитарным содействием – вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация».

Как сообщил министр, «получается, пресловутая солидарность евро-атлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан».

Лавров считает, что нежелание «западных стран, много рассуждающих о необходимости соблюдения прав человека, отказаться от применения односторонних экономических рестрикций против государств развивающегося мира хотя бы до нормализации глобальной эпидемиологической обстановки» объясняется «политизацией гуманитарных вопросов». Он обвинил страны Запада в попытке «воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств».

Глава МИД РФ призвал мир объединиться, чтобы помочь поступательному восстановлению мировой экономики после кризиса, вызванного коронавирусом. Он отметил, что, «поражая человека, вирус бьет по коллективному хозяйственному укладу». В ответ следует работать над «сложением потенциалов различных интеграционных проектов, которые реализуются на обширных евразийских пространствах». В частности, речь идет об инициативе президента РФ Владимира Путина «о формировании Большого евразийского партнерства, основанного на принципах международного права и транспарентности», которое будет способствовать «построению пространства мира и стабильности от Лиссабона до Джакарты».

Лавров назвал пандемию «очередным наставлением к смирению: перед большой бедой равны и страны, и люди – вне зависимости от географического положения, уровня материального благосостояния или политических амбиций». Возникает необходимость «комплексно, всесторонне оценить запас мировой устойчивости перед лицом подобных вызовов в будущем, выработать способы солидарных ответов на них».

Министр отметил, что в связи с развитием технологий «большинство проблем в современном мире рано или поздно становятся общими, либо как минимум имеют широкую международную проекцию». РФ давно предупреждала об «пасности недооценки трансграничного характера многочисленных угроз – от терроризма до киберпреступности».

Россия готова оказывать помощь всем заинтересованным в этом странам, независимо от того, какой политической линии придерживается их руководство. РФ – «один из ключевых международных центров, экспортер и гарант безопасности», такую роль она обрела, потому что «неоднократно сталкивалась с опаснейшими вызовами, когда под угрозой было само ее существование». Лавров призвал «отказаться от инерционного мышления, основанного на отживших стереотипах, и начать, наконец, действовать с позиции нравственности».

Глава МИД РФ подчеркнул, что коронавирус положил конец идее о триумфе западной ультралиберальной модели развития и возможности решить все проблемы рыночными методами, ведь «гораздо большую стрессоустойчивость продемонстрировали самодостаточные страны с отлаженными мобилизационными механизмами, четко сформулированными национальными интересами и самобытными ценностными платформами». Стало ясно, что основными игроками на международной арене по-прежнему остаются государства с их национальными интересами.

При этом Лавров выступил против шагов по шельмованию Всемирной организации здравоохранения и попыток использовать нынешнюю ситуацию для подрыва базовых принципов работы ООН.

Он раскритиковал страны, которые привыкли «декларировать или декламировать свое моральное лидерство и богатые демократические традиции», за то, что они «отбрасывают элементарные правила приличия, этические ограничители и начинают действовать по закону джунглей». В качестве примера Лавров привел «попытки возложить бремя вины за распространение инфекции на Китай или нечистоплотные спекуляции относительно российской помощи ряду государств, оказанной по просьбе их же правительств». Как подчеркнул министр, пандемия показала ряд примеров «дефицита гуманизма».