Netflix выпустил документальный сериал о приключениях Клинтона на острове развлечений Эпштейна

28.05.2020, 1:25, Новости дня

Бывший президент США Билл Клинтон посещал остров миллионера Джеффри Эпштейна, куда годами поставляли секс-рабынь. Об этом рассказывается в документальном сериале "Нетфликс".

В США сериал популярного сервиса "Нетфликс" о Джеффри Эпштейне произвел эффект разорвавшейся бомбы. Впервые десятки девушек, которых известный финансист принуждал к проституции и сексуальному рабству, рассказали о том, что с ними произошло. До этого многих запугивали, некоторые боялись сами, а кому-то за молчание хорошо платили.

"С самого первого моего дня на острове началось насилие. Мне позвонили и сказали, что Джеффри хочет видеть меня у себя. Там был массажный стол, меня попросили на него лечь. И он просто изнасиловал меня. Чем больше я страдала, тем больше ему это нравилось", — вспоминает Сара Рэнсом, пострадавшая.

Эпштейн и его клиенты предпочитали несовершеннолетних – большинству пострадавших было 14, 15 лет. Из неблагополучных семей и районов. Многие сбегали из дома, жили на улице, воровали еду из супермаркетов. Заступиться за них было некому, да и родителям было легко заткнуть рот.

Жертв свозили в особняки Эпштейна в Нью-Йорке или Палм-Бич. Некоторых – на его личный остров в Карибском море. Девушкам обещали по 200 долларов в день за работу массажистками. Причем активно использовали сетевой маркетинг: пришла сама – приведи подругу. Так, одна из них затащила к Эпштейну 75 старшеклассниц.

Еще один шок – список знаменитостей, которые пользовались услугами финансиста-сутенера. Среди них – ведущие политики Штатов, сенаторы, губернаторы, бизнесмены, звезды кино и спорта.

Авторы сериала утверждают, что завсегдатаями эротических оргий были принц Эндрю Йоркский, Тони Блэр, Харви Вайнштейн и бывший президент США. Билл Клинтон, кстати, единственный, кто хоть как-то отреагировал. Заявил, что действительно общался с Эпштейном, часто путешествовал на его частном самолете, который, кстати, назывался "Лолита", но о секс-империи, якобы не подозревал. Тем не менее, один из бывших работников Эпштейна утверждает, что видел Клинтона на личном острове финансиста.

"Там постоянно были девушки. Однажды я вышел к маленькому пляжу, там были три из них топлесс и какой-то голый джентльмен. На острове бывали и важные персоны. Однажды я видел, как Билл Клинтон сидел с Джеффри на крыльце в гостиной. Я тогда подумал – вау", — вспоминает Стив Скалли, экс-работник острова.

Наконец, один из главных вопросов, которые ставят авторы сериала – действительно ли Эпштейн покончил с собой? Он сидел в самой охраняемой нью-йоркской тюрьме под особым надзором. Более того – до этого уже якобы пытался свести счеты с жизнью. В связи с чем его на две недели пересадили в камеру для суицидников, однако незадолго до смерти перевели в обычную. По правилам, за осужденными, которые пытались покончить с собой, устанавливают дополнительный контроль. Надзиратели проверяют таких людей каждый час. Однако в день смерти Эпштейна за ним почему-то никто не следил.

Наконец, главный довод. Секс-приключения вип-персон финансист снимал на скрытые камеры. Чтобы потом использовать для шантажа. У него была масса компромата на сильных мира сего. За что он и мог поплатиться. Как сказала одна из героинь сериала – "главные монстры все еще на свободе".