Сергей Лавров: пандемия расставила все по своим местам

28.05.2020, 1:25, Новости дня

Пандемия положила конец идее о триумфе западной ультралиберальной модели развития и решении всех проблем рыночными методами. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для китайского издания Global Times, отметив, что такой подход сыграл злую шутку с его сторонниками.

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что гораздо большую стрессоустойчивость показали самодостаточные страны, в которых отлажен механизм мобилизации, а основными игроками по-прежнему остаются государства со своими национальными интересами, сообщает телеканал "Россия 24"пере

Как указал Сергей Лавров, сейчас востребован глобальный "дипломатический концерт" при центральной координирующей роли ООН. По его словам, нынешний эпидемиологический кризис будет способствовать осознанию "безальтернативности ооноцентричного" миропорядка, который был сформирован по итогам Второй мировой войны, прошел испытания временем и обладает большим запасом прочности. "Зафиксированные в Уставе Всемирной организации принципы остаются незыблемым фундаментом для выстраивания межгосударственного общения и в современных условиях", — добавил он. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что ООН, как любой живой организм, требует "постоянной тонкой донастройки, аккуратной, выверенной адаптации к многополярным реалиям, передает ТАСС.