Мнение: Гапоновщина?
28.05.2020, 1:08, Разное
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл своим указом запретил в служении и лишил права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Романова), духовника Натальи Поклонской. За нарушение запрета на проповедование и публичные высказывания, наложенный на него еще в конце апреля.
В общем, РПЦ будет судить настоятеля Среднеуральского женского монастыря.
Наговорил Сергий, действительно, много. К примеру, руководство России он назвал «сатанинско-политическим», а его окружение – «антихристным». Мол, вместе они «публично говорят, что служат сатане».
А призыв схиигумена Сергия,отрицающего коронавирус, выйти на улицы «из стен страха, плача, безысходности, уныния и отчаяния» и отстаивать свое будущее, отметив, что «всех не арестуют», по-моему, попахивает гапоновщиной. Или я заблуждаюсь?
На снимке: схиигумен Сергий (слева). Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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