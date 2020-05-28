 

«Слишком часто журналиста настигает “арматурка”, а то и пуля»

28.05.2020, 1:00, Разное

Открытое заявление «Синдиката-100» из-за угроз сотруднице красноярской телекомпании ТВК Марии Бухтуевой.

25 мая 2020 года в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице сотрудницы телекомпании ТВК (Красноярск) Марии Бухтуевой размещены угрозы в ее адрес. Пользователь, зарегистрированный под именем Василь Клименко, угрожает журналисту физической расправой: «Бухутуева, сука лживая, мы тебе язык вырвем, мразь, и в ж..у тебе же, засунем. И нам пох…на ментов. Вот теперь ходи и оглядывайся: “арматурка Кашина” отлично прочищает остатки мозгов у таких как ты, лживых тварей!» (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Угрозы опубликованы под перепостом текста «Новой газеты» от 22 мая 2020 года, в котором главные редакторы нескольких изданий рассказывают о претензиях к ним Генпрокуратуры и Роскомнадзора в ситуациях, когда СМИ откровенно говорят о проблемах, вызванных пандемией коронавируса.

Объединение независимых СМИ «Синдикат-100» требует установить личность виновного и привлечь его к ответственности.

Мы считаем, что нарушена часть 2 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга».

Заявление в полицию, поданное Марией Бухтуевой

Мы уверены, что причина угроз кроется не только в указанной публикации. Неприязнь вызывает профессиональная и человеческая позиция как журналиста Бухтуевой, так и телекомпании ТВК, главным редактором которой является наша коллега.

Мы не считаем эти угрозы пустыми словами неуравновешенного хама. Слишком часто в РФ вслед за ними журналиста настигает та самая «арматурка», а то и пуля. Мы всерьез обеспокоены безопасностью Марии и ее родных и будем пристально следить за развитием ситуации.
Полагаем, что для органов правопорядка, в способности которых пресечь нарушение закона некто Клименко сомневается, было бы делом чести доказать обратное.

ОТ РЕДАКЦИИ «НОВОЙ»

«Новая газета» отправила официальные обращения с просьбой изучить ситуацию с угрозами журналисту Марии Бухтуевой в Следственный комитет, МВД, Союз журналистов РФ и пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

Источник: Новая газета



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