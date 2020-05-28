Цекало высказался о ленте “Проект “Анна Николаевна”: Это первый наш сериал на ТНТ

28.05.2020, 0:45, Разное

Созданием ситкома “Проект “Анна Николаевна” занималась

платформа “КиноПоиск HD” и компания “Среда”. По словам Александра Цекало, генерального

продюсера “Среды”, сериал уже сейчас можно назвать успешным экспериментом. Лента

станет первым проектом компании, который будут транслировать на ТНТ.

Цекало отметил, что для него и его коллег показать проект

зрителям главного развлекательного канала страны, да еще и в прайм-тайм – большое счастье. Александр

надеется, что ситком не разочарует зрителей и руководство ТНТ.

Креативный директор канала Гавриил Гордеев добавил, что “Проект

“Анна Николаевна” – “классный продукт”. Особенно медиаменеджер выделил актерскую

игру Зои Бербер, исполнившей главную роль.

Напомним, действия сериала “Проект “Анна Николаевна”

разворачиваются в небольшом провинциальном городке. На службу в местный отдел

полиции поступает молодой капитан – Анна Королькевич. Коллеги настороженно

относятся к новенькой, им она кажется немного странной. Между тем только

начальник знает, что девушка – робот-андроид. Ситком “Проект “Анна Николаевна”

пока можно увидеть только по платной подписке на “КиноПоиск HD”.