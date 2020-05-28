Роспотребнадзор: человек может заразить кошку коронавирусом

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28.05.2020, 0:45, Разное

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что коронавирус может передаваться от человека к кошке. В то же время инфицированный домашний питомец не может заразить своего хозяина.

По словам экспертов, за весь период пандемии было зафиксировано семь случаев заболевания кошек COVID-19. Заразившимся коронавирусом хозяевам рекомендуют поручить уход за питомцем другим членам семьи.



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