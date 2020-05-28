 

ГБР закрыло производство против нардепа Пономарева за нападение на журналистов

28.05.2020, 0:32, Новости дня

Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство по факту нападения нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Александра Пономарева на двух журналистов в кулуарах Верховной Рады Украины Ивана Марусенко и Михаила Криворучкина. Об этом в Facebook рассказал журналист Иван Марусенко.

“ГБР незаконно закрыло уголовное дело, прикрывая нардепа от ОПЗЖ Александра Пономарева!” – сообщил журналист.

Марусенко напомнил, что Пономарев 7 февраля 2018 года возле зала заседаний Верховной Рады напал на него и его коллегу Михаила Криворучкина, вырвал их два телефона, когда они снимали его, и пытался убежать.

“Уголовное производство в отношении воспрепятствования законной деятельности журналистов было открыто в этот же день. Даже тогдашний генпрокурор Юрий Луценко увидел состав преступления в действиях депутата Пономарева и лично выступая на Комитете ВР, час доказывал факт нарушения закона со стороны депутата, опираясь не только на украинское законодательство, но и на практику Европейского суда”, – отметил журналист.

Марусенко заявил, что следователь Александр Амелин “решил назвать “частной и конфиденциальной беседой” общения двух депутатов, которые посреди Рады громко и открыто обсуждают конфликтную ситуацию, когда депутат Сергей Соболев с трибуны Верховной Рады обвинил депутата Пономарева в незаконных действиях, а фактически в диверсии против украинской армии”.

“А журналисты, которые снимают эту беседу, по мнению следователя ГБР Амелина, должны спросить у депутатов, можно ли их снимать на видео на месте их работы, иначе журналисты уже занимаются не больше не меньше как “незаконной журналистской деятельностью”, – заявил журналист.

❗❗❗ДБР незаконно закрила кримінальну справу, прикриваючи нардепа від ОПЗЖ Олександра Пономарьова!Нагадаю, що цей…

Posted by Ivan Marusenko on Teisipäev, 26. mai 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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