 

Жертвами коронавируса в США стали более 100 тыс. человек

28.05.2020, 0:30, Новости дня

В Соединенных Штатах свыше 100 тыс. человек стали жертвами коронавируса, сообщил университет Джонса Хопкинса.

Коронавирус выявлен у 1695766 жителей США, умерли 100047 человек, передает ТАСС.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлено 5488825 случаев COVID-19. ВОЗ информирует о 349095 летальных исходах, передает РИА «Новости».

Напомним, президент США Дональд Трамп отметил, что общее число жертв коронавируса в США превысит 100 тыс. человек, однако эта цифра была бы в разы больше, если бы он не принял своевременные меры.

ВОЗ призвала США повременить с отменой коронавирусных ограничений.



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