В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

28.05.2020, 0:30, Новости дня

За сутки в Москве умер 71 вирус-положительный пациент, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У пациентов «был подтвержден диагноз пневмония», передает РИА «Новости».

Всего в Москве скончались 2254 человека, у которых выявили COVID-19.

Накануне сообщалось о 73 летальных исходах за сутки.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений, который вступит в силу 1 июня. В частности, на две недели разрешат «прогулочный режим».

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с Собяниным распорядился направить московских врачей в регионы, где сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.