Стартовал новый онлайн-проект с участием врачей “Мы вам поможем!”

28.05.2020, 0:25, Новости дня

Прошел первый прямой эфир нового проекта "Мы вам поможем!". Его запустил театр "Геликон-опера" совместно с научным обществом "Медицинская практика".

Во время онлайн-трансляции на вопросы граждан отвечали опытные врачи. Первый эфир посвятили онкологии. И посмотрели его более 18-ти тысяч человек. Прямо во время трансляции помогли организовать госпитализацию шести пациентам, а беременной женщине нашли онколога, который взялся её лечить и проводить химиотерапию, не делая аборт.

После эфира врачи ответят всем, кто оставил свой вопрос, сообщает телеканал "Россия 24". А их за полтора часа накопилось 342.