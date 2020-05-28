Православные отмечают Вознесение Господне

28.05.2020, 0:25, Новости дня

В четверг, 28 мая, православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших для Церкви праздников. Его празднуют на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земного пути Иисуса Христа.

В соответствии с церковным каноном, этот праздник отмечается 10 дней и завершается перед Троицей. Накануне Вознесения Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина, она прошла с соблюдением всех введенных из-за коронавируса ограничений, передает ТАСС.

В соответствии с библейской историей, на 40-й день после воскресения Иисус Христос отвел учеников в Вифанию — селение, расположенное близ Иерусалима на склоне Елеонской горы, — где повелел апостолам не покидать города, не получив святого дара, а затем идти проповедовать Евангелие по всему миру. Благословив учеников, Иисус Христос вознесся на их глазах на небеса, а спустя 10 дней в Иерусалиме на апостолов сошел Святой Дух в виде языков пламени, давшего им знание различных языков и силы проповедовать учение Иисуса.

В народном календаре день Вознесения Господня считается днем памяти умерших родителей и предков. Чтобы почтить их, верующие готовили поминальные блюда, которые относили на поля, веря, что это обеспечит хороший урожай. На праздник Вознесения также пекли особые хлебные изделия в виде лестниц, символизирующие путь Иисуса Христа на небеса и грядущее второе пришествие.