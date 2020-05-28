США решили отказаться от исключений из-под санкций по ядерной программе Ирана

28.05.2020, 0:16, Новости дня

США откажутся от временных исключений из санкционного режима, позволявших компаниям продолжать деятельность по мирному использованию атомной энергетики в Иране, сообщил глава Госдепа Майкл Помпео.

Решение «вступает в силу через 60 дней». По словам Помпео, «эскалация Ирана ясно свидетельствует» о том, что международная поддержка Ирана «должна быть прекращена», передает ТАСС.

Исключения позволяли компаниям из России, Китая и Европы продолжать деятельность по мирному использованию атомной энергетики на ядерных объектах в Иране, не рискуя попасть под действие санкций.

При этом, как сообщил Помпео, США «предоставляют 90-дневное продление исключения, которое касается международной поддержки энергоблока 1 Бушерской атомной электростанции, чтобы обеспечить безопасность работы», передает РИА «Новости».

США также вводят санкции против двух руководителей иранской ядерной программы – Маджида Агаи и Амджада Сазгара. Им предложено «сделать выбор: продолжать мирную работу за пределами сферы распространения (ядерного оружия и материалов) или рисковать оказаться под санкциям».

5 января 2020 года Иран заявил об отказе от последнего ключевого обязательства в рамках ядерной сделки, из которой США вышлив мае 2018 года.