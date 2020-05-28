 

Глава Крыма назвал невыполнимыми требования Роспотребнадзора для курортов

28.05.2020, 0:05, Разное

…и попросил правительство смягчить их.

Власти Крыма обратились в правительство с просьбой смягчить некоторые рекомендации Роспотребнадзора по работе курортов в условиях пандемии коронавируса. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций.

К таким требованиям он отнес обязательное тестирование на COVID-19 работников предприятий сферы туризма и тех, кто приезжает в регион на отдых. Аксенов также просит отменить условие, при котором после подтверждения инфекции в отеле или санатории объект становится обсерватором.

Кроме того, глава Крыма считает необходимым исключить требование социальной дистанции на пляжах. «Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет», — уверен он.

При этом Аксенов заверил, что власти продолжат соблюдение всех необходимых санитарных норм и госпитализацию больных. Он также попросил представителей курортного бизнеса сообщить о других требованиях Роспотребнадзора, которые мешают возобновлению их работы.

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Новую редакцию требований по работе санаторно-курортных учреждений в условиях пандемии Роспотребнадзор опубликовал 20 мая. В частности, документ рекомендует расселять отдыхающих по одному и доставлять обеды в номер. Персонал санаториев необходимо тестировать на коронавирус не меньше раза в неделю.

В начале мая Аксенов сомневался, что полуостров сможет принимать отдыхающих из других регионов. Тогда он отмечал, что превращение гостиниц в обсерваторы при выявлении инфекции требует больших затрат и парализует работу туристической сферы. На прошлой неделе власти Крыма решили брать деньги с туристов из других субъектов за нахождение в обсерваторе. 

Источник: Новая газета



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