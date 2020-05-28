Мнение: Первый подъезд – на прогулку становись!

28.05.2020, 0:04, Разное

Собянинские издевательства над холопами-москвичами начинают принимать уже какой-то гомерический характер. Я сегодня слушал его очередной спич – и буквально ушам своим не верил. А Собянин ничего – несет свою ересь что твой Петросян, бойко, даже вроде местами и со смешком.

Ну вы слышали, конечно. Собянин теперь спланировал, что московских терпил станут выводить из домов на прогулки… по часам. Под командой таджикских дворников, надо полагать. Ну, или автоматчиков – это он не уточнил.

В общем, так: много гулять москвичам еще рано – не заслужили. Поэтому пока – причем в качестве невероятного послабления, практически подарка от мэрии! – предлагается гулять аж три раза в неделю: два в будние дни и один – в выходные. Организованно! Не толпясь, соблюдая дистанцию, руки за спиной – и ДОМАМИ. Типа – в 10 ч идет дом №3 по улице Молдагуловой, а в 11 ч – дом №5. Кто на прогулку не успел – тот, соответственно, опоздал: продолжает сидеть у себя в клетке, глодать прутья и смотреть в форточку.

Во всем этом – ни тени юмора, подчеркиваю. Это не Шендерович придумал – это такой “порядок”, принятый в городе-герое Москве с 1 июня. Выкрик из зала: “А полосатые робы дадут?” Ответ (тоже из зала): “Ну что вы! Робы надо купить самим, за свой счет!”

Вообще по-научному это называется “административный восторг”. Случается, когда бюрократ, опьяненный властью и полной покорностью вверенного быдла, окончательно теряет берега и отдается собственной извращенной фантазии.

Самое потрясающее, что все эти пароксизмы “управления” происходят в голове у Собянина и в полном отрыве от реальности. В настоящей, реальной Москве народ уже несколько дней гуляет по улице толпами, везде не повернуться от мамаш с колясками, бойких парочек, стариков со старушками и стаек деловитой молодежи. Вчера-сегодня катался на метро – в вагонах уже по 20-25 человек – словом, столько, что рассестся в соответствии с правилами “социальной дистанции” они уже не могут.



Москва УЖЕ гуляет. Не по графику

Какие графики, ау?! Загнать выплеснувшиеся сотни тысяч, если не миллионы жителей Москвы обратно в квартиры и заставить сидеть там, дрожа, в ожидании свистка “на построение и прогулку”, можно только, если прямо завтра начать проводить массированные полицейские облавы на улицах – с дикими штрафами и избиениями непокорных дубинками.

Но кто знает – может быть, это и задумано? Посмотрим.