Личное: Снова зачала

27.05.2020, 23:54, Разное

Мне очень нравится позиция Константина Эрнста, когда он старается не отсвечивать личной жизнью.

Это хорошо. Это правильно. Судите человека по делам, а не по его постели. С кем он, как он, и вообще.



Фото: Соцсети

И вместе с тем, 59-летний Константин Львович особенно не скрывает, как живёт. 32-летняя жена телепродюсера Софья Скрипучая Дверь родила полгода назад мужу третьего.

Каждый год Софья пуляет из себя по ребёнку. То на сносях она, то вот-вот родила.

Между тем, я прошу не забывать вас, что Константину Львовичу подходит пенсия. Признаем правду? Ему явно не до няньчинья детей — силы уже не те.

Минуточку, не вопите, куры, пожалуйста. Стоп-стоп, не перебивайте, ведите себя культурно — дайте мне сказать.

Я понимаю, что к извращениям общество привыкает быстро, и то, что являлось недопустимым вчера, сегодня кажется нормой.

Вон, вспомните фашизм и концлагеря — не укладывается в голове, как можно было сжигать людей по национальному признаку, верно? Но вместе с тем, постепенно немецкое общество за 10 лет убедили, что еврей — не человек, и простые граждане Рейха спокойно сжигали их.

Так и сегодня: все ведь мы прекрасно знали 10 лет назад, что заводить детей на пенсии совершенно аморально, глупо и несуразно. Но потом родила одна Пугачёва от суррогата, затем другой Киркоров, бабушка Дибров, и мы уже стали думать, что это — норма.

Нет, зайки, не норма. Как не норма и половые извращения общества времён Нерона. Как и фашизм, нацизм — тоже совсем не норма!

— Давввай роди-и-им ещё ребёночка, — блеет не смазанными петлями Софья.

— Мне 60 уж скоро, я бабушка совсем, — отнекивается Львович, пытаясь увернуться: — Сил нет не то, что нянькаться, но и зачать!

— Но мне-то чуть за 30, — уверенно скрипит в постели Сонечка и разворачивает тушу мужа, чтобы строго и решительно сказать ему: — Рожаем-рожаем, ты уж постарайся.



Снова зачала, и чо? Фото: Соцсети

Когда младшие детишки Эрнста пойдут в школу, их папочке будет под 70. Когда начнут учиться, они его как раз похоронят.

Я понимаю-понимаю, предвижу все ваши возражения, курочки: деньгов-то много, не пропадут детишечки! Но разве только финансами измеряются в семье отношения? А как же любовь к отцу, его не будет им не хватать?

И ведь человек-то Эрнст глубокий. А дети потеряют его, так и не узнав.

Неправильно такое, жутко неправильно. Жестоко, глупо, мерзко и нечестно по отношению к детям — лишать их себя в бессознательном возрасте.

Рожайте в 20, рожайте младшего до 35 — не позже. Или не рожайте тогда вообще, иначе будете свиньями!

Да, это моё мнение. А вы — как хотите, можете вообще головой не думать.